Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить «Селтик» из Глазго.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

45-летний Шевченко находится в шорт-листе руководства «Селтика», а нынешний главный тренер клуба из Глазго австралиец Ангелос Постекоглу, занявший пост 10 июня, имеет лишь однолетний контракт, при этом дела его команды идут неважно, пишет The Sun

Футбол Шевченко сразился в гольф с Реднаппом и Инсом 09/09/2021 В 07:48

«Селтик» занимает лишь шестое месте в чемпионате Шотландии после семи матчей с 10 очками в активе. В Лиге Европы шотландцы выступают в группе G и после второго тура идут на последнем месте, проиграв «Бетису» (3:4) и «Байеру» (0:4).

Андрей Шевченко занимал пост главного тренера сборной Украины с июля 2016 года по август 2021-го.

Под руководством Шевы команда не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала.

Евро-2020 Шевченко прокомментировал слухи о конфликте в сборной Украины 16/06/2021 В 10:40