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Хитрейший штрафной коварного Винисиуса. Эй, Лопетеги, пора брать парня в основу «Реала»

Хитрейший штрафной коварного Винисиуса. Эй, Лопетеги, пора брать парня в основу
Eurosport

12 ч. назад

Бразилец опять забил за «Кастилью».

«Кастилья» порвала «Унионистас» в матче Сегунды Б. В составе молодежной команды «Реала» дважды отличился 20-летний нападающий Кристо Гонсалес. Еще один мяч забил Винисиус – бразильский вундеркинд обхитрил соперника во время штрафного удара.

В начале сентября он положил крутой мяч в дерби с «Атлетико».

  • За 19-летнего Винисиуса «Реал» выложил 46 млн евро, но пока парень играет за молодежку.
  • Винисиус – самый дорогой игрок младше 20 лет.
  • У парня 2 гола в двух матчах за «Кастилью».

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