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Хитрейший штрафной коварного Винисиуса. Эй, Лопетеги, пора брать парня в основу «Реала»
Бразилец опять забил за «Кастилью».
«Кастилья» порвала «Унионистас» в матче Сегунды Б. В составе молодежной команды «Реала» дважды отличился 20-летний нападающий Кристо Гонсалес. Еще один мяч забил Винисиус – бразильский вундеркинд обхитрил соперника во время штрафного удара.
В начале сентября он положил крутой мяч в дерби с «Атлетико».
- За 19-летнего Винисиуса «Реал» выложил 46 млн евро, но пока парень играет за молодежку.
- Винисиус – самый дорогой игрок младше 20 лет.
- У парня 2 гола в двух матчах за «Кастилью».
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