Clarin: Карлос Тевес навестил в тюрьме брата и травмировался, играя в футбол с заключенными

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес травмировал ногу во время игры в футбол с заключенными и пропустит из-за этого до трех недель.

В месте лишения свободы Тевес навещал брата, который осужден на 16 лет за нападение на инкассаторов. В тюрьме Карлос сыграл в футбол с заключенными, один из которых нанес форварду травму, сообщает Clarin.

Другой аргентинский источник (La Nacion) опроверг информацию о том, что Тевес получил травму в тюрьме. Кроме того, он отрицает и остальные версии о происхождении травмы футболиста – от игры в гольф до неловкого движения во время танца.

Тевес перешел в «Боку» 6 января 2018 года. Это уже третий период в карьере Карлоса, когда он выступает за «Хуниорс».

В предыдущем клубе («Шанхай Шеньхуа») Тевес заработал 39 млн евро за 20 проведенных матчей.

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