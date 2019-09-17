В 25-м туре чемпионата Эквадора встретились «Эль Насьональ» и «Текнико Университарио».

Арбитр Марио Ромеро на 24-й минуте увидел игру рукой в штрафной гостей и посоветовался с лайнсменом, стоит ли назначать пенальти.

Затем главный судья услышал подсказку от четвертого рефери Хавьера Колчи и не поставил мяч на точку. Игра продолжилась.

Выяснилось, что Колча посмотрел нарушение в записи камеры телеоператора.

Техника стояла прямо у боковой линии поля между тренерскими зонами. В чемпионате Эквадора не применяется система VAR.

«Текнико Университарио» все равно выиграл со счетом 2:1, а на 70-й минуте игрок «Эль Насьональ» Хуан Киньонес получил красную карточку.

После этой победы «Текнико» идет на 14-м месте чемпионата Эквадора, их соперники – на восьмом.

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