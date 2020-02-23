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Боевик ИГИЛ представился Марадоной при задержании. Ему не поверили и доставили в Россию
В 2013 году Расул Мислаев уехал из России в Сирию.
Албания выдала России боевика, воевавшего в Сирии в рядах ИГИЛ* – Расула Мислаева.
Как сообщает телеканал НТВ, в 2013 году гражданин России Мислаев уехал в Сирию и вступил в ряды ИГИЛ. Два года назад он под видом беженца перебрался из Сирии в Албанию.
Мислаев был опознан благодаря российской ориентировке и доставлен в Россию в сопровождении конвойной группы ФСИН и сотрудников российского бюро Интерпола. По данным телеграм-канала Mash, при задержании преступник представился Диего Марадоной.
«Трюк не помог (наверное, сходство было не очень), террориста экстрадировали в Россию и теперь будут судить совсем не по футбольным правилам», – отмечает источник.
*запрещенная в России террористическая организация
- Марадона в настоящий момент руководит аргентинской «Химнасией» из Ла Платы.
- Команда Диего Армандо занимает 20-ю строчку в чемпионате Аргентины. В турнире участвуют 24 клуба.
Ассистенты прикрыли Марадону, когда ему принесли таблетки. Говорят, это были препараты от давления