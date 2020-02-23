Албания выдала России боевика, воевавшего в Сирии в рядах ИГИЛ* – Расула Мислаева.

Как сообщает телеканал НТВ, в 2013 году гражданин России Мислаев уехал в Сирию и вступил в ряды ИГИЛ. Два года назад он под видом беженца перебрался из Сирии в Албанию.

Мислаев был опознан благодаря российской ориентировке и доставлен в Россию в сопровождении конвойной группы ФСИН и сотрудников российского бюро Интерпола. По данным телеграм-канала Mash, при задержании преступник представился Диего Марадоной.

«Трюк не помог (наверное, сходство было не очень), террориста экстрадировали в Россию и теперь будут судить совсем не по футбольным правилам», – отмечает источник.

*запрещенная в России террористическая организация

Марадона в настоящий момент руководит аргентинской «Химнасией» из Ла Платы.

Команда Диего Армандо занимает 20-ю строчку в чемпионате Аргентины. В турнире участвуют 24 клуба.

Ассистенты прикрыли Марадону, когда ему принесли таблетки. Говорят, это были препараты от давления

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