Диего Марадона
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Диего Армандо бросил порошок, но все еще не оторвался от бутылки.
Персональный врач бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны Леополь Луке сообщил, что его клиент испытывает проблемы из-за чрезмерного употребления алкоголя.
«Сейчас Диего полностью очищен от кокаина, но у него есть проблемы с употреблением алкоголя. Иногда он выпивает слишком много, но мы работает над решением этой проблемы. На нем сказался карантин и сложности с семьей, которые только усугубили проблему.
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Диего уже давно принимает анксиолитики, и мы хотим постепенно уменьшать их дозу. После стольких лет его организм может плохо отреагировать на резкий отказ от препаратов», – заявил врач в интервью Infobae. Слова Луке приводит РИА «Новости».
- Марадона с 2019 года является главным тренером аргентинского клуба «Химнасия Ла Плата».
- Ранее в СМИ появилась информация, что Марадона может возглавить сборную Испании.
Журналист EFE рассказал, что Аршавина после матча Евро-2008 против Голландии сравнили с Марадоной