Диего Армандо бросил порошок, но все еще не оторвался от бутылки.

Персональный врач бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны Леополь Луке сообщил, что его клиент испытывает проблемы из-за чрезмерного употребления алкоголя.

«Сейчас Диего полностью очищен от кокаина, но у него есть проблемы с употреблением алкоголя. Иногда он выпивает слишком много, но мы работает над решением этой проблемы. На нем сказался карантин и сложности с семьей, которые только усугубили проблему.

Футбол Марадона спустил с себя штаны и показал голые ягодицы во время танца с женщиной 23/06/2020 В 08:47

Диего уже давно принимает анксиолитики, и мы хотим постепенно уменьшать их дозу. После стольких лет его организм может плохо отреагировать на резкий отказ от препаратов», – заявил врач в интервью Infobae. Слова Луке приводит РИА «Новости».

Марадона с 2019 года является главным тренером аргентинского клуба «Химнасия Ла Плата».

Ранее в СМИ появилась информация , что Марадона может возглавить сборную Испании.

Журналист EFE рассказал, что Аршавина после матча Евро-2008 против Голландии сравнили с Марадоной

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Белоруссии Марадона на русском поздравил брестское «Динамо» с победой в чемпионате Белоруссии 25/11/2019 В 10:36