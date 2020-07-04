Футбол
Примера "А"

Врач Марадоны рассказал о серьезных проблемах легенды с алкоголем

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Диего Марадона

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад

Диего Армандо бросил порошок, но все еще не оторвался от бутылки.

Персональный врач бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны Леополь Луке сообщил, что его клиент испытывает проблемы из-за чрезмерного употребления алкоголя.

«Сейчас Диего полностью очищен от кокаина, но у него есть проблемы с употреблением алкоголя. Иногда он выпивает слишком много, но мы работает над решением этой проблемы. На нем сказался карантин и сложности с семьей, которые только усугубили проблему.

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Диего уже давно принимает анксиолитики, и мы хотим постепенно уменьшать их дозу. После стольких лет его организм может плохо отреагировать на резкий отказ от препаратов», – заявил врач в интервью Infobae. Слова Луке приводит РИА «Новости».

  • Марадона с 2019 года является главным тренером аргентинского клуба «Химнасия Ла Плата».
  • Ранее в СМИ появилась информация, что Марадона может возглавить сборную Испании.

Журналист EFE рассказал, что Аршавина после матча Евро-2008 против Голландии сравнили с Марадоной

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