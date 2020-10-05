Бывший президент элистинского «Уралана» Кирсан Илюмжинов рассказал, как в 1990-х вел переговоры о том, чтобы легендарный футболист Диего Марадона стал играющим тренером его команды.
«Мы с ним вели переговоры, уже обговаривали цену. Нуждались в нем не столько как в тренере. Договаривались, что он будет играющим тренером: пару раз выйдет на поле, ударит по мячу. Он для нас, для молодежи, для жителей Калмыкии нужен был как символ, как флаг футбола.
Но у него случилась по здоровью проблема, и поэтому мы контракт не подписали. А так все было готово», – заявил Илюмжинов.
- Марадона завершил профессиональную карьеру в 1997 году.
- «Уралан» был окончательно расформирован в 2015 году.
- Сейчас Марадона является главным тренером аргентинского клуба «Химнасия Ла Плата».