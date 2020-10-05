Бывший президент элистинского «Уралана» Кирсан Илюмжинов рассказал, как в 1990-х вел переговоры о том, чтобы легендарный футболист Диего Марадона стал играющим тренером его команды.

«Мы с ним вели переговоры, уже обговаривали цену. Нуждались в нем не столько как в тренере. Договаривались, что он будет играющим тренером: пару раз выйдет на поле, ударит по мячу. Он для нас, для молодежи, для жителей Калмыкии нужен был как символ, как флаг футбола.

Футбол
Чемпион мира-1994 Таффарел: «Если говоришь что-то против Месси, заслуживаешь пулю в голову»
25/08/2020 В 16:24

Но у него случилась по здоровью проблема, и поэтому мы контракт не подписали. А так все было готово», – заявил Илюмжинов.

  • Марадона завершил профессиональную карьеру в 1997 году.
  • «Уралан» был окончательно расформирован в 2015 году.
  • Сейчас Марадона является главным тренером аргентинского клуба «Химнасия Ла Плата».

Марадона заявил, что его наследство не достанется семье. У аргентинца 8 детей

Подписывайся на нас Вконтакте

Примера "А"
Врач Марадоны рассказал о серьезных проблемах легенды с алкоголем
04/07/2020 В 13:40
ЧМ
Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании
01/07/2020 В 05:45