Бывший президент элистинского «Уралана» Кирсан Илюмжинов рассказал, как в 1990-х вел переговоры о том, чтобы легендарный футболист Диего Марадона стал играющим тренером его команды.

«Мы с ним вели переговоры, уже обговаривали цену. Нуждались в нем не столько как в тренере. Договаривались, что он будет играющим тренером: пару раз выйдет на поле, ударит по мячу. Он для нас, для молодежи, для жителей Калмыкии нужен был как символ, как флаг футбола.