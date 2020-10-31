Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что возлагает надежды на российскую вакцину от коронавируса.

«Пандемия коронавируса – это худшее, что могло случиться с нами, я никогда не видел ничего подобного. По Латинской Америке это ударило больше всего. Надеюсь, скоро это закончится. Для некоторых людей сейчас не самое хорошее время, многие остались без работы, они даже не в состоянии добыть денег на еду.

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Я доверяю Путину. Уверен, скоро у вас появится вакцина, потому что больше это не может продолжаться», – приводит слова Диего Армандо Clarin.

  • В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, сейчас проводятся пострегистрационные клинические испытания.
  • Нынешняя должность Марадоны – главный тренер аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима».

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