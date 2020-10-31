«Пандемия коронавируса – это худшее, что могло случиться с нами, я никогда не видел ничего подобного. По Латинской Америке это ударило больше всего. Надеюсь, скоро это закончится. Для некоторых людей сейчас не самое хорошее время, многие остались без работы, они даже не в состоянии добыть денег на еду.