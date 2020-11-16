Экс-нападающий «Арсенала» Никлас Бендтнер, игравший в «Ювентусе» на правах аренды, рассказал, что многие игроки туринского клуба курили.

«Это произошло в душевой. Я не мог найти парней – это было немного странно.

Чемпионат Италии Криштиану философски отреагировал на новую травму 09/11/2020 В 06:51

Понимаете, это был мой первый день в клубе. Потом я нашел 10 или 12 парней в туалете. Они пили кофе, беседовали, наслаждались обществом друг друга и курили.

Это было потрясающее зрелище, и я сразу почувствовал, что мне тут понравится», – цитирует Бендтнера Daily Mail.

У датчанина тут же уточнили – находились ли в числе тех 12 игроков Джанлуджи Буффон и Андреа Пирло.

«А что вы можете сказать этим парням? Их достижения и профессионализм говорят сами за себя. Но, что касается Пирло и Буффона, для меня это открыло глаза. Потому что профессионализм, который они демонстрировали на поле, и их дух товарищества были на другом уровне. Так что никто и не думал, что они могут курить.

Это забавно: помните, когда Марио Балотелли приехал в Англию, все говорили, что он курит в туалете? Это стало сенсацией для медиа – футболист курит! В каждом клубе, за который я выступал, были курящие футболисты. В Италии это было более привычно, чем в Англии», – добавил Никлас.

Бендтнер на правах аренды провел в «Ювентусе» сезон-2012/13.

Никлас завершил карьеру в 32 года. Ранее он выступал за «Арсенал», «Бирмингем», «Сандерленд», «Вольфсбург», «Русенборг» и «Копенгаген».

Чемпионат Англии Бендтнер рассказал, как бывшая заставила его оплатить увеличение груди 13/10/2020 В 17:20