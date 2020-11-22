Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян царит в «Роме». В рамках восьмого тура Серии А «волки» разгромили «Парму» (3:0), а Мхитарян оформил дубль.

Это уже шестой мяч Генриха в трех последних играх: ранее он всадил хет-трик в ворота «Дженоа» и забил в Лиге Европы румынскому «ЧФР Клуж».

Чемпионат Италии
Мхитарян: «Нагорный Карабах сражается с международным терроризмом»
03/10/2020 В 19:48

Всего в восьми матчах Серии А у армянина 5+4. В трех играх Лиги Европы 31-летний полузащитник оформил 1+1.

  • Мхитарян на правах аренды перешел в «Рому» в сентябре 2019-го.
  • Осенью 2020-го «волки» подписали его бесплатно в качестве свободного агента.

«Рома» назвала белорусский «Слуцк» командой недели

Читай новости Eurosport в Viber

Чемпионат России
«Зенит» купит Мхитаряна благодаря новому лимиту. И решит главную проблему команды
23/12/2019 В 14:58
Чемпионат Англии
Мхитарян покинул «Арсенал» из-за тактики Эмери
15/11/2019 В 20:11