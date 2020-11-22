Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян царит в «Роме». В рамках восьмого тура Серии А «волки» разгромили «Парму» (3:0), а Мхитарян оформил дубль.
Это уже шестой мяч Генриха в трех последних играх: ранее он всадил хет-трик в ворота «Дженоа» и забил в Лиге Европы румынскому «ЧФР Клуж».
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Всего в восьми матчах Серии А у армянина 5+4. В трех играх Лиги Европы 31-летний полузащитник оформил 1+1.
- Мхитарян на правах аренды перешел в «Рому» в сентябре 2019-го.
- Осенью 2020-го «волки» подписали его бесплатно в качестве свободного агента.
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