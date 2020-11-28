В девятом туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Беневенто» (1:1). Это не первая потеря очков туринцами: ранее команда Андре Пирло не обыграла «Кротоне» (1:1) и «Верону» (1:1). У этих матчей есть общий показатель – не играл Криштиану Роналду.
Еще португалец пропустил два матча Лиги чемпионов: без Криша «бьянконери» обыграли «Динамо» (2:0), но уступили «Барселоне» (0:2).
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Режиссер Кустурица: «Роналду идеален, но где его личность?»
- 35-летний Роналду провел 5 матчей Серии А, забил 8 мячей и сделал один ассист.
- Контракт Криша рассчитан до лета 2022 года.
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