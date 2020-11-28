В девятом туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Беневенто» (1:1). Это не первая потеря очков туринцами: ранее команда Андре Пирло не обыграла «Кротоне» (1:1) и «Верону» (1:1). У этих матчей есть общий показатель – не играл Криштиану Роналду.