В девятом туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью с «Беневенто» (1:1). Это не первая потеря очков туринцами: ранее команда Андре Пирло не обыграла «Кротоне» (1:1) и «Верону» (1:1). У этих матчей есть общий показатель – не играл Криштиану Роналду.

Еще португалец пропустил два матча Лиги чемпионов: без Криша «бьянконери» обыграли «Динамо» (2:0), но уступили «Барселоне» (0:2).

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  • 35-летний Роналду провел 5 матчей Серии А, забил 8 мячей и сделал один ассист.
  • Контракт Криша рассчитан до лета 2022 года.

Роналду осталось 7 мячей до мирового рекорда по голам за сборную. Когда он его побьет?

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