Прокуратура Турина возбудила дело против Угу Авейру, брата футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Компания Mussara, которой управляет Авейру, на 500 тысяч евро заказала у компании Pegaso футболки с логотипом музея Роналду. 150 тысяч из них были выплачены посреднику.
Позже Mussara заявила, что не выдавала разрешения на изготовление джерси и потребовала остановить производство, а уже изготовленные футболки передать компании по стоимости 4 евро за штуку для их ликвидации.
В Pegaso утверждают, что получили необходимое разрешение на производство: еще представители компании обнаружили, что произведенные джерси не были уничтожены, а в итоге продавались в музее Роналду в Фуншале за 40 евро. Pegaso подала в суд, и в отношении брата Роналду возбудили дело, соообщает La Repubblica.
- Угу 45 лет. Ранее у него возникали серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем.
- В 16 лет Криш оплатил лечение брата в клинике.