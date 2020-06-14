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Дзанетти: «Узнав о смерти отца, Адриано закричал так, как никто не может себе представить»

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Адриано

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
29 минут назад

Экс-капитан «Интера» был вместе с бразильским форвардом, когда он переживал личную трагедию.

Бывший капитан «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал об эмоциональном состоянии бразильца Адриано, когда тот узнал о смерти отца.

«Когда Адриано по телефону сообщили о смерти отца, я был с ним в комнате. Он повесил трубку и начал кричать так, как никто не может себе представить. Меня и сегодня бросает в дрожь от этого», – цитирует аргентинца Football Factly.

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  • Адриано выступал за «Интер» в 2001-2002 и 2004-2009 гг. Бразилец завершил карьеру в 2016 году.
  • В составе миланского клуба Адриано четыре раза побеждал в чемпионате Италии.

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