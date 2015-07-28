До 10 лет Паоло Росси жил в Прато, коммерческой столице Тосканы, и мечтал однажды стать великим футболистом. О футболе он слышал только от отца – работника местной текстильной фабрики и горячего фаната «Фиорентины». Именно он отвел маленького Росси в детский футбольный клуб «Амброзина».

В первые годы Паоло блистал так, что им заинтересовались в «Ювентусе». Не прошло и пяти лет, как он уже вспахивал поля их юношеской академии. В 17 лет Росси дебютировал в профессиональном футболе в составе «Ювентуса».

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Тогда же у Росси обнаружились проблемы с коленями, которые не просто не давали играть, но и потребовали три сложнейшие операции. «Ювентус» перестал верить в многообещающего игрока и сдал его «Комо» (Серия А), а потом «Виченце» (Серия В). В Венето он играл у тренера Джанбаттисты Фабри, который сделал его основным центрфорвардом. В сезоне-1976/77 Росси забил 21 гол и стал лучшим снайпером Серии В, а «Виченца» поднялась в Серию А.

«Ювентус» имел равные права на футболиста вместе с «Виченцой», поэтому тут же захотел его вернуть, но получил отказ. Тогда начался слепой аукцион: оба клуба на листе бумаги записали сумму, которую были готовы отдать за футболиста, и запечатали его в конверт. «Старая синьора» предложила полтора миллиона долларов, а «Виченца» – в два раза больше. Паоло остался в Венето и за следующий сезон забил 24 гола (второй результат в истории «Виченцы»), а сам клуб в 1978-м занял второе место в чемпионате Италии – круче клуб не был ни до, ни после этого. Росси позвали в «скуадру», в составе которой он дошел до полуфинала чемпионата мира в Аргентине, где итальянцы проиграли хозяевам.

Паблито продолжил исправно забивать в «Виченце», но клуб все равно провалил сезон-1978/79 – оказался на 14-м месте и вернулся в Серию В. Чтобы поправить финансы, «Виченца» отдала своего лучшего бомбардира в аренду роковому для Росси клубу – в «Перуджу». Там он стал соучастником Тотонеро – скандала, связанного с договорными матчами и подпольным тотализатором. Никто не мог поверить, что Росси замешан в этой истории. Зачем итальянцу соглашаться на договорной матч за сумму, которая была ниже его недельной зарплаты, никто до сих пор не понимает.

Договорным посчитали матч «Перуджа» – «Авеллино», который закончился с ничейным счетом 2:2 и в котором Росси, как считалось, позволили забить два мяча.

«Я думал, это обычный джентльменский договор, когда ничья устраивает всех, ее так и играют. Так было и так будет в футболе. О тотализаторе я не мог и подумать. Вечером мы поговорили в команде, но никто не был согласен на ничью. Мы хотели выиграть, но судьбе было угодно, чтобы мы сыграли 2:2, и оба гола были моими. Это был настоящий матч, рубка, достаточно пересмотреть его».

Наказание было жестоким: Паоло дисквалифицировали на три года и отправили в тюрьму на два месяца. Позже бан уменьшили до двух лет – чтобы итальянец выступил на чемпионате мира 1982 года.

Я не сделал ничего плохого, но, к сожалению, в тот момент я был самым популярным игроком, а Федерации как раз нужна была такая яркая фигура, чтобы принести ее в жертву и показать, что в случае необходимости она не будет прощать никого.

За два года отсутствия Росси не забыли. В марте 1981 года, когда до конца дисквалификации оставалось еще больше года, «Ювентус» перекупил все права на него у «Виченцы» за миллион долларов.

«В то лето я тренировался в «Виченце», но без всякого желания. Я испытывал отвращение к футболу. Я подумывал уехать из Италии, закончить выступать. Я сказал: «Вы больше никогда не увидите меня в сборной». Что было самое плохое? Подозрение, эти людские взгляды. И эти ночи накануне воскресенья, когда знаешь, что утром тебе не надо на матч. Меня спасло осознание невиновности. И «Юве». «Ювентус» помог мне снова поверить в себя и возродить желание всегда стремиться к победе».

Росси позвонил президент «синьоры» Джампьеро Бониперти: «Поедешь с нами на сборы, будешь тренироваться с другими, нет, даже больше других». Итальянцу пришло письмо с вызовом, в котором говорилось, что надо прибыть коротко подстриженным, и указывалось, что можно и что нельзя есть и пить.

Росси вернулся на поле за три тура до окончания чемпионата Италии сезона-1981/82 и забил «Удинезе». Но все же и медиа, и поклонники горячо спорили, стоит ли брать Росси на чемпионат мира в Испании. Многие не верили в то, что он сможет по-прежнему играть и забивать голы. Но он играл и забивал. И помог своей стране выиграть мундиаль. Он вернулся в футбол за месяц до чемпионата мира, чтобы стать одним из лучших футболистов и бомбардиров.

К началу чемпионата мира все равно оставались вопросы о включении его в итоговый состав сборной Италии. Но за Росси заступились легендарные тренеры. Джованни Трапаттони отметил, что класс Паоло за эти два года не мог испариться, а Эленио Эррера заявил, что именно у Росси будут самые легкие ноги среди всех игроков атаки, которые провели целые сезоны в своих клубах. В него поверил тренер сборной Италии Энцо Беарзот, который сразу включил Паоло в стартовый состав.

Первые матчи Росси провел неважно. «Я выглядел ужасно, был не в форме, мне все давалось с трудом. Только доверие тренера и товарищей спасало меня. Из-за стресса я потерял пять килограммов. Мне делали электростимуляцию ног. И еще помню, как повар каждый вечер в 22:30 приносил мне стакан молока и бриошь. Беарзот? Он всегда говорил мне одну фразу: «Готовься к следующему матчу».

И Росси готовился. Наконец, в четвертьфинальном матче с Бразилией он показал, на что способен. Игра закончилась со счетом 3:2, и все три гола забил он. «Я заставил бразильцев заплакать», – в честь этого матча Росси назвал автобиографию. Кстати, он единственный футболист, кто когда-либо забивал Бразилии три мяча.

Потом Росси уже было не остановить – он забил два гола Польше в полуфинале и один Германии в финале и привел свою команду к победе в мундиале. В тот год он забрал и «Золотой мяч», и «Золотую бутсу».

После феноменально проведенного года Росси продолжил выступать за «Ювентус», вместе с которым завоевал Кубок обладателей кубков, Суперкубок Европы и Кубок европейских чемпионов. В 29 лет Росси получил тяжелую травму колена, от которой оправиться так и не смог. Он все равно поехал на свой третий чемпионат мира в Мексику, но на поле так и не вышел. Выдающуюся, но покореженную карьеру Росси заканчивал в «Вероне», в составе которой и забил последний гол – в матче с «Наполи», где тогда играл Марадона.

После ухода из футбола Росси подался в бизнес – сейчас у него своя строительная фирма и ферма, на которой великий итальянский футболист выращивает виноград и оливки. В футбол он уже не играет, но работает в своей футбольной академии в Перудже.

В Италии Росси до сих пор помнят все, его считают национальным героем. Сразу после победы на чемпионате мира один из итальянских обувников даже предложил ему пожизненный уход за обувью. Бразильцы же, наоборот, не могут простить итальянцу поражения на мундиале. Бразильские таксисты до сих пор отказываются подвозить его, помня, что это именно Росси выбил из чемпионата мира 82 года лучшую команду в истории футбола.

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