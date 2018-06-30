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«Я никогда этого не забуду». Буффон простился с «Ювентусом» речью, которая пробьет тебя на истерику

«Я никогда этого не забуду». Буффон простился с «Ювентусом» речью, которая пробьет тебя на истерику
Eurosport

53 мин. назад

Это так трогательно.

40-летний голкипер Джанлуиджи Буффон попрощался с «Ювентусом», за который он выступал с 2001 года.

«17 лет в составе «Ювентуса» официально заканчиваются сегодня. 17 лет с друзьями, напарниками, слезами, победами, поражениями, трофеями, словами, злостью, разочарованиями, счастьем и множеством, множеством эмоций.

Я никогда этого не забуду. Все, что случилось, навсегда останется со мной», – написал Буффон в твиттере.

  • «Ювентус» уже купил замену Буффону – 25-летнего вратаря Маттиа Перина.
  • В составе «бьянконери» Буффон 11 раз побеждал в чемпионате Италии, 4 раза выиграл Кубок Италии и 3 раза – Суперкубок.

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