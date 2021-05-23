Главный тренер «Аталанты», Джанпьеро Гасперини заинтересовал руководство «Ювентуса». Пока команда падала в турнирной таблице, боссы «Юве» предприняли серьезные меры: сразу связались с несколькими перспективными тренерами. Фаворитом на место главного тренера туринцев является Гасперини.
Если договориться с Джанпьеро не удастся, руководство команды готово рассмотреть кандидатуры Синиши Михайловича, Симоне Индзаги и Дженнаро Гаттузо. Клуб также не торопится списывать со счетов действующего главного тренера Андреа Пирло. Но четко дает понять, что свое место итальянский специалист сохранит, только если «Ювентус» попадет в топ-4 и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Calciomercato.it.
- Контракт Гасперини с «Аталантой» истекает в 2022 году.
- Пирло возглавил «Ювентус» в сезоне-2020/21. Под его руководством команда завоевала Кубок и Суперкубок Италии. В таблице Серии А туринцы занимают пятую строчку и рискуют не отобраться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
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