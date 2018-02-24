Интер
    -
    22:45
    24.02.18
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Беневенто
      Чемпионат Италии • Тур 26
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      Интер - Беневенто
      Чемпионат Италии - 24 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Беневенто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 24 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Лучано Спаллетти или Роберто де Дзерби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Интер – Беневенто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Интер и Беневенто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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