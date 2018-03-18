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Беневенто - Кальяри

Чемпионат Италии - 18 марта 2018

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Беневенто – Кальяри на Eurosport.ru! 18 марта 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Роберто де Дзерби или Диего Лопес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Беневенто и Кальяри и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Беневенто и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

