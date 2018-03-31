Интер
    -
    16:00
    31.03.18
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Верона
      Чемпионат Италии • Тур 30
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Интер - Верона
      Чемпионат Италии - 31 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Верона на Eurosport.ru! 31 марта 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лучано Спаллетти или Фабио Пеккья? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Верона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Интер и Верона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0