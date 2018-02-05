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- 2-ой тайм
- Россеттини90'
- Лашальт90'
- ПандевБесса87'
- ПерейраЛазович84'
- ЛукакуПатрик83'
- МурджиаНани70'
- МарушичАндерсон70'
- РиджониМедейрос65'
- Пароло59'
- Пандев55'
Перед матчем
Онлайн
Лацио - Дженоа
Чемпионат Италии - 5 февраля 2018
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Дженоа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 5 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Симоне Индзаги или Давиде Баллардини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лацио – Дженоа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лацио и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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