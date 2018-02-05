Лацио
Завершено
0
1
-
2
0
22:45
05.02.18
Олимпийский стадион (Рим)
Дженоа
Чемпионат Италии • Тур 23
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Лацио
  • Дженоа
  • Россеттини
    90'
  • Лашальт
    90'
  • ПандевБесса
    87'
  • ПерейраЛазович
    84'
  • ЛукакуПатрик
    83'
  • МурджиаНани
    70'
  • МарушичАндерсон
    70'
  • РиджониМедейрос
    65'
  • Пароло
    59'
  • Пандев
    55'
Перед матчем

Онлайн
Лацио - Дженоа
Чемпионат Италии - 5 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Дженоа на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 5 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Симоне Индзаги или Давиде Баллардини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Лацио – Дженоа? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лацио и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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