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Кротоне - Аталанта

Чемпионат Италии - 10 февраля 2018

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кротоне – Аталанта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 10 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Вальтер Дзенга или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Кротоне – Аталанта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Кротоне и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

