Кьево
    -
    20:00
    17.02.18
    Стадион Марк Антонио Бентегоди
    Кальяри
      Чемпионат Италии • Тур 25
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      Онлайн
      Кьево - Кальяри
      Чемпионат Италии - 17 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кьево – Кальяри на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 17 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роландо Маран или Диего Лопес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Кьево – Кальяри? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Кьево и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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