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Аталанта - Сампдория
Чемпионат Италии - 4 марта 2018
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Аталанта – Сампдория на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 4 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джанпьеро Гасперини или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Аталанта – Сампдория? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Аталанта и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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