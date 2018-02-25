Фиорентина
    -
    17:00
    25.02.18
    Артемио Франки
    Кьево
      Чемпионат Италии • Тур 26
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      Фиорентина - Кьево
      Чемпионат Италии - 25 февраля 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Кьево на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стефано Пьоли или Роландо Маран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фиорентина – Кьево? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фиорентина и Кьево, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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