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Лацио - Болонья

Чемпионат Италии - 18 марта 2018

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Болонья на Eurosport.ru! 18 марта 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Роберто Донадони? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Болонья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лацио и Болонья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

