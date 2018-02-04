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«Фиорентина» забила гол прямым ударом с углового, «Болонья» ответила тоже сухим листом. Мы не врем

«Фиорентина» забила гол прямым ударом с углового, «Болонья» ответила тоже сухим листом. Мы не врем
Eurosport

04/02/2018 в 18:33Обновлено Вчера в 20:17

Итальянцы играют с читами. Это единственное объяснение.

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» и «Болонья» забили два мяча прямыми ударами с углового.

На 41-й минуте Жордан Верету закрутил подачу в ворота. Кросс с корнера полетел в дальний угол, голкипер Антонио Миранте выпустил мяч за ленточку, арбитр сделал паузу, система определения гола показала взятие ворот.

Три минуты спустя Эрик Пульгар навесил на ближнюю штангу, Спортьелло не ожидал хитрого трюка от «Болоньи» и не поймал мячик в ручки.

  • После первого тайма команды больше не забивали – ни сухим листом, ни как нормальные люди.

С этой ссылкой можно получить удовольствие не только от сухих листов, но еще и от денег за них.

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