Антонио Кассано: «Ехать в Китай глупо, даже не помню название клуба, который меня приглашал»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался против трансферов в Китайскую Суперлигу.

«Это глупо. Я даже не помню название команды, которая хотела меня подписать. Для меня каждый волен делать то, что хочет. Но любой, кто уехал играть в Китай, должен признать, что погнался за деньгами», – цитирует Кассано BBC со ссылкой на Corriere dello Sera.

«Я хочу знать, способен ли еще на что-то. Мне нужны президент и тренер, которые на 100% верят в меня. Иначе закону карьеру. Но если найду такие условия, я буду готов, подпишусь даже бесплатно. У меня уже достаточно денег», – заявил Кассано.

Итальянский форвард летом 2017 года дважды передумал заканчивать с футболом и в итоге заявил о продолжении карьеры.

Кассано выступал за «Рому», «Милан», «Интер». Его последним клубом была «Верона», но соглашение разорвали по обоюдному согласию.

Новости чемпионата Италии, на которые невозможно не кликнуть

Все-все-все главные истории в вашем телеграме