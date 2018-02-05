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Дрис Мертенс из «Наполи» сотворил красоту, будто украл ноги у Лионеля Месси

Мертенс сотворил красоту, будто украл ноги у Месси
Eurosport

Вчера в 00:43Обновлено Вчера в 00:50

Дрис четенько перебросил голкипера худшей команды Европы.

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» играл в гостях у «Беневенто».

На 20-й минуте Аллан отдал передачу на Дриса Мертенса в штрафную. Бельгийский форвард отлично поставил корпус защитнику, устоял на ногах, оставил соперника за спиной и поднял голову. Мертенс убрал мяч под правую ногу, красиво перекинул голкипера «Беневенто» и забросил удар в дальний угол ворот.

  • «Наполи» победил последнюю команду Серии А – 2:0. Второй гол на счету Марека Гамшика на 47-й минуте.
  • После победы над «Беневенто» «партенопеи» вернулись на первую строчку чемпионата.

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