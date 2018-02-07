«Алиссон – Месси среди вратарей». По крайней мере, так считает экс-голкипер «Ромы»

Бывший вратарь «Ромы» Роберто Негрисоло выразил восхищение нынешним голкипером римлян Алиссоном, на которого претендует «ПСЖ» и предлагает за 25-летнего бразильца 50 миллионов евро.

«Не будьте глупцами, Алиссон стоит гораздо больше 50 миллионов евро. Все давно поняли, что этот парень – феномен. Он – Месси среди вратарей, потому что у них схожие менталитеты. Алиссон может стать героем эпохи.

Его нельзя сравнивать с Доннаруммой. Я бы сравнил Алиссона с Дино Дзоффом. Поверьте, я разбираюсь во вратарях. Алиссон будет крут как минимум еще 10 лет. «Роме» нужно сохранить его», – сказал Негрисоло.

В чемпионате Италии-207/18 Алиссон провел 23 матча, из которых 10 отстоял на ноль.

Портал Transfermarkt.de оценивает Алиссона в 16 млн евро.

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