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Суперсмешная тренировка «Наполи»: проигравшие в двусторонке ныряют в лужу и получают мячом

Суперсмешная тренировка «Наполи»: проигравшие в двухсторонке ныряют в лужу и получают мячом
Eurosport

18 ч. назад

С атмосферой в команде все в порядке.

«Наполи» провел максимально оригинальную тренировку. После спарринг-матча игроки проигравшей команды поочередно ныряли в лужу, а партнеры пытались попасть по ним мячами.

Секретные методы подготовки слил в инстаграм капитан «адзурри» Марек Гамшик.

Ныряние в лужу – добрая традиция в «Наполи». Нечто похожее уже случалось в апреле 2016 года.

  • «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, на 1 очко опережая «Ювентус».
  • 10 февраля партенопеи примут «Лацио».

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