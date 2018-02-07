Eurosport
Суперсмешная тренировка «Наполи»: проигравшие в двусторонке ныряют в лужу и получают мячом
С атмосферой в команде все в порядке.
«Наполи» провел максимально оригинальную тренировку. После спарринг-матча игроки проигравшей команды поочередно ныряли в лужу, а партнеры пытались попасть по ним мячами.
Секретные методы подготовки слил в инстаграм капитан «адзурри» Марек Гамшик.
Ныряние в лужу – добрая традиция в «Наполи». Нечто похожее уже случалось в апреле 2016 года.
- «Наполи» лидирует в чемпионате Италии, на 1 очко опережая «Ювентус».
- 10 февраля партенопеи примут «Лацио».
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