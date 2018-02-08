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Клаудио Маркизио: «Я никогда не надену джерси другой команды Серии А. «Ювентус» или ничего»
Преданность, достойная восхищения.
Полузащитник «Ювентуса» рассказал об отношении к родному клубу.
«Все, что я могу сказать о своем будущем, – у меня все хорошо и я хочу помочь партнерам по команде. Это все, о чем я думаю.
У меня долгосрочный контракт с «Юве», но в футболе всякое бывает. Одно я знаю точно: что бы ни случилось, я никогда не надену форму другой команды Серии А.
Повторюсь: у меня контракт на большой срок и я здесь счастлив. Я каждый день тренируюсь с усердием, несмотря на проблемы со здоровьем. Все потому что я все еще очень мотивирован и хочу побеждать», – приводит слова Маркизио Football Italia.
- Полузащитник «Ювентуса» провел 9 матчей в Серии А-2017/18.
- За последние три сезона он забил всего один гол в чемпионате Италии.
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