Клаудио Маркизио: «Я никогда не надену джерси другой команды Серии А. «Ювентус» или ничего»

Полузащитник «Ювентуса» рассказал об отношении к родному клубу.

«Все, что я могу сказать о своем будущем, – у меня все хорошо и я хочу помочь партнерам по команде. Это все, о чем я думаю.

У меня долгосрочный контракт с «Юве», но в футболе всякое бывает. Одно я знаю точно: что бы ни случилось, я никогда не надену форму другой команды Серии А.

Повторюсь: у меня контракт на большой срок и я здесь счастлив. Я каждый день тренируюсь с усердием, несмотря на проблемы со здоровьем. Все потому что я все еще очень мотивирован и хочу побеждать», – приводит слова Маркизио Football Italia.

Полузащитник «Ювентуса» провел 9 матчей в Серии А-2017/18.

За последние три сезона он забил всего один гол в чемпионате Италии.

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