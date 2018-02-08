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Войцех Шченсный: «Надеюсь, Джанлуиджи Буффон останется, но только на один сезон»

Шченсный: «Надеюсь, Буффон останется, но только на один сезон»
Eurosport

11 ч. назад

Польский вратарь в восторге от конкуренции с легендой «Юве».

Голкипер «Ювентуса» Войцех Шченсный поделился мыслями о соперничестве с Джанлуиджи Буффоном.

«Это невероятно работать с ним. Я приехал в Турин, зная, что Буффон играет последний год или два, поэтому сказал себе, что получу опыт, который возможен раз в жизни. Я рассчитывал встретить выдающегося голкипера, но в лице Буффона познакомился с удивительным человеком.

Джиджи – лидер команды и отличный друг. Мне не нужно что-то говорить о нем как о голкипере, потому что все и так известно. Для меня это фантастический жизненный опыт, и я надеюсь, что он продолжит играть, но только еще один год», – сказал Шченсный.

  • «Ювентус» купил Шченсного у «Ромы» за 12,2 миллиона евро в 2017 году.
  • В сезоне-2017/18 Серии A Шченсный сыграл в 12 матчах, из которых 8 провел на ноль.

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