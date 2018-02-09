Джорджо Кьеллини: «Гвардиола разрушил итальянский оборонительный футбол»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини обвинил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в разрушении итальянской оборонительной школы.

«Гвардиола разрушил итальянский оборонительный футбол. Это фантастический тренер, но итальянские специалисты почему-то пытались его копировать, не обладая теми же навыками. Поэтому за десять лет мы потеряли свою идентичность. Наш стиль определяли Мальдини, Барези, Каннаваро, Бергоми.

А из игроков, родившихся между 1984 и 1995 годами, у нас есть только Бонуччи. Через десять лет у нс не будет хороших защитников. Надеюсь, нам удастся возродить итальянский футбол. Непопадание на чемпионат мира – результат этой проблемы», – приводит слова Кьеллини Daily Mail.

«Манчестер Сити» Гвардиолы занимает первое место в АПЛ с отрывом от «Манчестер Юнайтед» в 13 очков.

Кьеллини провел 17 матчей в Серии A сезона-2017/18 и отдал 1 голевую передачу.

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