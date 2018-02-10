«Ювентус» пропустил 1 мяч в 16 матчах. Следующая игра – с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» уверенно победил «Фиорентину» – 2:0. Голы на счету Федерико Бернардески и Гонсало Игуаина.

В 16 последних матчах «бьянконери» пропустили всего один мяч. Единственный гол провел в игре с «Вероной» защитник Мартин Касерес, но сопернику чемпиона Италии это не помогло – 3:1. В этой серии у «Юве» 14 побед и 2 ничьи. Среди тех, кто не уступил туринцам, – только «Барселона» в Лиге чемпионов и «Интер» в Серии А.

Последний раз «Ювентус» проиграл 19 ноября на выезде с «Сампдорией». Генуэзцы набросали фаворитам три мяча и победили – 3:2.

13 февраля «Юве» встретится с «Тоттенхэмом» в матче Лиги чемпионов. «Шпоры» только в игре с «Ливерпулем» пропустили в два раза больше, чем туринцы за 16 матчей.

После победы над «Фиорентиной» «бьянконери» временно поднялись на первое место. «Ювентус» на два очка опережает «Наполи», но у неаполитанцев матч в запасе.

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