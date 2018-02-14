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Мауро Икарди потребовал от «Интера» 8 миллионов евро, чтобы убрать опцию выкупа в его контракте

Икарди потребовал от «Интера» 8 миллионов евро, чтобы убрать опцию выкупа в его контракте
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

Аргентинец целует эмблему миланского клуба и требует увеличения зарплаты.

Руководство «Интера» опасается, что богатые клубы активируют опцию выкупа нападающего и капитана команды Мауро Икарди в размере 90 миллионов евро. В связи с этим нерадзурри намерены переподписать контракт с аргентинцем, чтобы убрать из его соглашения клаусулу.

Для этого «Интеру» придется существенно повысить Икарди зарплату. Клуб предлагает увеличить ее с 4,7 миллиона евро до 6,5 миллиона в год. Кроме того, в контракте появятся значительные бонусы и за персональные достижения, и за командные, информирует Football Italia.

Жена и агент футболист Ванда Нара настаивает на сохранении опции выкупа и повышении ее до 150-200 миллионов евро.

  • Нара требуют увеличить зарплату Мауро до 8 миллионов его в год.
  • В январе известный агент Мино Райола предложил капитану «Интера» сотрудничество, но Икарди отказался.
  • Райола пообещал Мауро провернуть сделку с его переходом в «Манчестер Юнайтед». Но у Икарди есть еще незавершенные дела в Серии А.

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