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Джанлуиджи Буффон: «Я часто плачу в одиночестве. Это помогает»

Буффон: «Я часто плачу в одиночестве. Это помогает»
Eurosport

22 мин. назад

Мужчины тоже это делают.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, как он справляется со стрессом.

«Я часто плачу, и делаю это в одиночестве. Слезы помогают – они освобождают тебя и дают возможность почувствовать себя человеком.

Я никогда не плачу из-за футбола. Игра может взволновать, но речь идет не о самом поражении, а о чем-то более сложном и романтичном», – сказал Буффон в серии документальных фильмов о «Ювентусе» от Netflix.

  • Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года.
  • В сезоне-2017/18 на счету голкипера 20 матчей, 10 из которых сухие.

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