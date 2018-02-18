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Джанлуиджи Буффон: «Я часто плачу в одиночестве. Это помогает»
Мужчины тоже это делают.
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, как он справляется со стрессом.
«Я часто плачу, и делаю это в одиночестве. Слезы помогают – они освобождают тебя и дают возможность почувствовать себя человеком.
Я никогда не плачу из-за футбола. Игра может взволновать, но речь идет не о самом поражении, а о чем-то более сложном и романтичном», – сказал Буффон в серии документальных фильмов о «Ювентусе» от Netflix.
- Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года.
- В сезоне-2017/18 на счету голкипера 20 матчей, 10 из которых сухие.
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