Вратарь «Кротоне» выбежал с мячом на чужую половину поля. Раньше так делали только в FIFA
Алекс Кордас сошел с ума на 36-м году жизни.
Матч «Беневенто» и Кротоне» в 25-м туре Серии А вдруг получился очень крутым.
Во-первых, команды забили пять мячей.
Во-вторых, худший клуб чемпионата внезапно одержал уже третью победу в турнире.
В-третьих, Алекс Кордас. 35-летний голкипер «Кротоне» сбрендил и выбежал сначала из штрафной, а потом с мячом добрался до чужой половины.
- «Беневенто» победил со счетом 3:2.
- Кордас не забил, не исполнил ассист, зато пропустил 3 мяча.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте