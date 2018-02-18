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Вратарь «Кротоне» выбежал с мячом на чужую половину поля. Раньше так делали только в FIFA

Вратарь «Кротоне» выбежал с мячом на чужую половину поля. Раньше так делали только в FIFA
Eurosport

17 мин. назад

Алекс Кордас сошел с ума на 36-м году жизни.

Матч «Беневенто» и Кротоне» в 25-м туре Серии А вдруг получился очень крутым.

Во-первых, команды забили пять мячей.

Во-вторых, худший клуб чемпионата внезапно одержал уже третью победу в турнире.

В-третьих, Алекс Кордас. 35-летний голкипер «Кротоне» сбрендил и выбежал сначала из штрафной, а потом с мячом добрался до чужой половины.

  • «Беневенто» победил со счетом 3:2.
  • Кордас не забил, не исполнил ассист, зато пропустил 3 мяча.

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