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Императорский финт игрока «Ювентуса» Алекса Сандро, после которого ты спросишь: «Это точно Сандро?»

Императорский финт Сандро, после которого ты спросишь: «А это точно Сандро?»
Eurosport

1 час назад

Да, это точно Сандро.

В матче 25-го чемпионата Италии «Ювентус» грохнул «Торино». Единственный мяч забил Алекс Сандро, но это не все – еще у него был очень крутой финт. «Бьянконери» изящно оставил мяч в игре и обманул защитника.

  • У 27-летнего защитника 3 гола и 4 ассиста в чемпионате Италии-2017/18.
  • «Ювентус» одержал девятую победу подряд, но никак не догонит лидирующий «Наполи». Между ними одно очко.

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