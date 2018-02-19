Главный тренер «Торино» Вальтер Мадзарри о матче с «Юве»: «Мы были лучше, пока Игуаин был на поле»

Главный тренер «Торино» Вальтер Мадзарри остался недоволен результатом дерби против «Ювентуса«.

«Мы были подготовлены. Пока на поле был Игуаин, мы были лучше. Мы расстроены, это был важный матч для фанатов. К сожалению, это футбол. С такими действиями мы способны на многое.

Мы создали «Ювентусу» трудности, мы бы хотели подарить хотя бы ничью болельщикам.

С тактической точки зрения команда действовала почти идеально. Я доволен тем, как команда выступила на поле», – приводит слова Мадзарри Tuttosport.

«Ювентус» одержал минимальную победу – 1:0. Единственный гол забил Алекс Сандро на 33-й минуте.

Гонсало Игуаин покинул поле на 15-й минуте. Вместо него вышел Федерико Бернардески.

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