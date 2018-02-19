Дженнаро Гаттузо: «Мне очень легко тренировать «Милан»

Босс «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что он думает о своем первом сезоне во главе команды, и о работе с игроками.

«Я хочу, чтобы игроки подходили к Курве Суд и приветствовали фанатов. Правильно, когда они делают это без тренера. Они выступают очень хорошо, и в данный момент мне очень легко быть тренером этих игроков. С другой стороны, завтра наступит новый день, и мы начнем все с нуля. Моя работа – быть кошмаром для моих футболистов до конца сезона.

Когда я пришел в «Милан», я ничего не ждал – я просто знал, что мне в руки впихнули раскаленную картошку. Мне нравится страдать и мне не нравятся вещи, которых можно добиться легким путем. Так что я выбрал «Милан», ставший моим домом. Я носил эту футболку 14 лет, она стала частью меня. Работать здесь просто замечательно; посмотрим, чем все закончится», – приводит слова Гаттузо Goal.com.

Гаттузо возглавил «Милан» 27 ноября прошлого года, сместив Винченцо Монтеллу.

«Милан» идет на седьмом месте в Серии A, на счету команды 41 очко, отставание от зоны ЛЧ – 9 очков.

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