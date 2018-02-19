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Коуч «Милана» Гаттузо поздравил Монтоливо с победой над «Сампдорией» очень злым подзатыльником

Гаттузо поздравил Монтоливо с победой над «Сампдорией» очень злым подзатыльником
Eurosport

1 час назад

Рано расслабляться.

В 25-м туре «Милан» обыграл дома «Сампдорию» со счетом 1:0 и догнал генуэзцев в борьбе за шестое место, дающее путевку в Лигу Европы.

Впереди осталось еще 13 матчей, о чем и напомнил главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо экс-капитану команды Риккардо Монтоливо. Футболист выглядел слишком довольным после матча, но живительный подзатыльник привел его в чувства.

  • «Милан» не проигрывает 10 официальных матчей подряд. В эту серию уместились 7 побед.
  • С момента последнего поражения «россонери» поднялись с 11-го на седьмое место.

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