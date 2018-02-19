Лоренцо Инсинье: «Извиняюсь перед богом Марадоной. В детстве я считал величайшим Роналдо»

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье исповедовался в детских грехах на сайте The Players' Tribune.

«Я хочу начать с извинений перед богом. И под богом я подразумеваю Диего Армандо Марадону. И еще я хотел бы попросить прощения у моего отца. Я прошу о прощении, потому что в восемь лет я согрешил.

Я только начал заниматься в футбольной школе и хотел настоящие бутсы. Конкретно – R9. Это были бутсы Феномена, Роналдо. Помните? Серебряные, с синими и золотыми вкраплениями. Он только что отыграл в таких бутсах ЧМ-1998.

Больше я ни о чем не мог говорить: «Пап, пожалуйста, купи мне бутсы Роналдо». Каждый божий день. Странно, что он меня не задушил. Единственным футболистом, о котором отец хотел слышать, был Марадона.

Марадона был легендой во всем мире. Но в Неаполе он был богом. Мой отец хотел купить мне простые черные бутсы, в которых играл Марадона. Но я не видел его игры, я был слишком молод. И я сказал: «Папа, ты ничего не понимаешь, Роналдо – величайший».

Прости, папа. Прости, Диего. Папа был страстным болельщиком «Наполи», а Роналдо играл за «Интер» и часто заставлял «адзурри» плакать.

При всем уважении, дорогой Роналдо, теперь я стал старше и должен покаяться. Я должен признать, что Марадона – величайший футболист, когда-либо существовавший», – написал Инсинье.

В сезоне-2017/18 Инсинье провел 34 матча, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

Марадона забил 259 голов в 491 матче на клубном уровне и 34 в 91-й игра – на международном.

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