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Бакари Санья – о тренере «Беневенто»: «Он – мини-Гвардиола»

Санья – о тренере «Беневенто»: «Он – мини-Гвардиола»
Eurosport

27 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

Французский защитник дал лестную характеристику Роберто де Дзерби.

Бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья, который зимой на правах свободного агента присоединился к «Беневенто», похвалил главного тренера команды 38-летнего Роберто де Дзерби.

«Де Дзерби – мини-Гвардиола. Он всегда заботится о мелочах и всегда хочет, чтобы мы держали мяч и двигались как команда. Кто меня удивил из игроков? Молодой Энрико Бриньола. У него очень хороший дриблинг и есть все, чтобы стать великим игроком. При условии, что он будет много трудиться», – приводит слова Санья сайт Джанлуки ди Марцио.

  • «Беневенто» занимает последнее место в Серии A и имеет на счету 10 очков.
  • Санья провел в Серии A два матча.

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