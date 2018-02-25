Снег засыпал стадион в Турине. Матч «Ювентус» – «Аталанта» перенесен

Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Аталанта» не состоялся из-за мощнейшего снегопада.

Работники туринской «Альянц Арены» до последнего пытались подготовить поле к матчу.

Команды провели разминку, а в 20:00 мск были готовы начать игру.

Но в итоге болельщикам пришлось объявить, что они зря пробирались сквозь метель на туринский стадион. Футбола не будет.

Перед 26-м туром «Ювентус» шел вторым, отставая на 1 очко от «Наполи».

26 февраля неаполитанцы сыграют на выезде с «Кальяри».

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