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Снег засыпал стадион в Турине. Матч «Ювентус» – «Аталанта» перенесен
К такому итальянцев жизнь не готовила.
Матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Аталанта» не состоялся из-за мощнейшего снегопада.
Работники туринской «Альянц Арены» до последнего пытались подготовить поле к матчу.
Команды провели разминку, а в 20:00 мск были готовы начать игру.
Но в итоге болельщикам пришлось объявить, что они зря пробирались сквозь метель на туринский стадион. Футбола не будет.
- Перед 26-м туром «Ювентус» шел вторым, отставая на 1 очко от «Наполи».
- 26 февраля неаполитанцы сыграют на выезде с «Кальяри».
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