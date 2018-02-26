Здоровяк из «Милана» Франк Кесси выбил зуб игроку «Ромы» Радже Наингголану, а тому плевать

Вслед за поражением от «Шахтера» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Рома» проиграла дома «Милану» (0:2).

В одном из эпизодов полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан в самом начале встречи лишился зуба. Бельгиец получил в верховой дуэли локтем в челюсть от игрока «Милана» Франка Кесси. После помощи врачей Раджа продолжил встречу.

Наингголана заменили на 64-й минуте на Эдина Джеко.

Раджа получил от WhoScored одну из худших оценок в матче – 6,4.

После 26 туров «Рома» занимает пятое место в Серии А, отставая на 16 очков от лидерующего «Наполи».

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