21-летний Давиде Калабрия: «Гаттузо говорит, что у меня мышление 40-летнего. И тело 40-летнего»

«Милан» обыграл на выезде «Рому» (2:0). Победный мяч забил защитник Давиде Калабрия, который рассказал после матча, как на команду повлияло назначение Дженнаро Гаттузо.

«Команда находится в хорошей форме. Мы отлично сыграли против «Ромы» и закономерно победили. Гаттузо донес до игроков, что значит носить майку с эмблемой великого клуба. Мы работаем с большой интенсивностью и должны продолжать двигаться по этому пути», – отметил Калабрия в интервью Football Italia.

«У нашего тренера менталитет победителя, который он передает игрокам. Каждый день он подкалывает меня: «Парень, у тебя мышление 40-летнего и тело 40-летнего». После такого я редко останавливаюсь на тренировках», – добавил Давиде.

За матч против «Ромы» Калабрия получил от WhoScored оценку 8,59.

Калабрия – воспитанник академии «Милана».

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