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Все 11 игроков «Наполи» коснулись мяча перед тем, как забить третий гол «Кальяри»

Все 11 игроков «Наполи» коснулись мяча перед тем, как забить третий гол «Кальяри»
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 37 мин. назад

Причина, по которой Гвардиола восхищается работой Сарри.

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» разгромил на выезде «Кальяри» – 5:0.

В комбинации, которая привела к третьему голу (его забил Марек Гамшик), поучаствовали все 11 футболистов «Наполи».

Помимо Гамшика, голами отличились Хосе Кальехон, Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье и Мариу Мариньо.

  • «Наполи» занимает первую строчку в Серии A, отрыв от «Ювентуса» – 4 очка.
  • Последний раз «Наполи» выигрывал чемпионат Италии в 1990 году.

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