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Все 11 игроков «Наполи» коснулись мяча перед тем, как забить третий гол «Кальяри»
Причина, по которой Гвардиола восхищается работой Сарри.
В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» разгромил на выезде «Кальяри» – 5:0.
В комбинации, которая привела к третьему голу (его забил Марек Гамшик), поучаствовали все 11 футболистов «Наполи».
Помимо Гамшика, голами отличились Хосе Кальехон, Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье и Мариу Мариньо.
- «Наполи» занимает первую строчку в Серии A, отрыв от «Ювентуса» – 4 очка.
- Последний раз «Наполи» выигрывал чемпионат Италии в 1990 году.
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