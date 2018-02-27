Getty Images
В Неаполе впервые с 1956 года выпал снег. Фанаты воспользовались этим, чтобы оскорбить «Ювентус»
Горячие южные парни увидели снег – и сразу сообразили, что с ним делать.
В Неаполе выпал снег – такого здесь не случалось с 1956 года. Многие жители южного города увидели снег впервые в жизни.
Фанаты «Наполи» тут же воспользовались этим и заполонили город надписями на снегу: «Juve merda» («Ювентус» – дерьмо»).
На крышах домов и крышах автомобилей.
На асфальте.
И еще разочек на асфальте.
И даже вот так аккуратненько.
- «Наполи» занимает первую строчку в Серии A, отрыв от «Ювентуса» – 4 очка.
- Последний раз «Наполи» выигрывал чемпионат Италии в 1990 году.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте