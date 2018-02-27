В Неаполе впервые с 1956 года выпал снег. Фанаты воспользовались этим, чтобы оскорбить «Ювентус»

В Неаполе выпал снег – такого здесь не случалось с 1956 года. Многие жители южного города увидели снег впервые в жизни.

Фанаты «Наполи» тут же воспользовались этим и заполонили город надписями на снегу: «Juve merda» («Ювентус» – дерьмо»).

На крышах домов и крышах автомобилей.

На асфальте.

И еще разочек на асфальте.

И даже вот так аккуратненько.

«Наполи» занимает первую строчку в Серии A, отрыв от «Ювентуса» – 4 очка.

Последний раз «Наполи» выигрывал чемпионат Италии в 1990 году.

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