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Буффон выскочил на 30 метров из ворот и так напугал капитана «Аталанты», что тот стукнул в штангу

Буффон выскочил на 30 метров из ворот и так напугал капитана «Аталанты», что тот стукнул в штангу
Eurosport

59 мин. назад

Джиджи отделили сантиметры от фола последней надежды.

«Ювентус» обыграл в ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Аталанту» (1:0) и вышел в финал. Победный мяч забил на 75-й минуте Миралем Пьянич с пенальти.

При нулевом счете бергамаски упустили отличный шанс открыть счет, когда капитан «Аталанты» Алехандро Гомес не реализовал выход один на один с Буффоном.

«Ювентус» в четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Италии.

  • В прошлом году 29-летний Гомес дебютировал за сборную Аргентины.
  • До «Аталанты» аргентинец выступал за харьковский «Металлист», который покинул незадолго до банкротства украинского клуба.

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