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Буффон выскочил на 30 метров из ворот и так напугал капитана «Аталанты», что тот стукнул в штангу
Джиджи отделили сантиметры от фола последней надежды.
«Ювентус» обыграл в ответном полуфинальном матче Кубка Италии «Аталанту» (1:0) и вышел в финал. Победный мяч забил на 75-й минуте Миралем Пьянич с пенальти.
При нулевом счете бергамаски упустили отличный шанс открыть счет, когда капитан «Аталанты» Алехандро Гомес не реализовал выход один на один с Буффоном.
«Ювентус» в четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Италии.
- В прошлом году 29-летний Гомес дебютировал за сборную Аргентины.
- До «Аталанты» аргентинец выступал за харьковский «Металлист», который покинул незадолго до банкротства украинского клуба.
Папу – ас. Кто сейчас главный Гомес в футболе
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