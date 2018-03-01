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Раджа Наингголан: «Отказал «Челси», потому что в 28 или 29 лет сложно что-то менять»

Наингголан: «Отказал «Челси», потому что в 28 или 29 лет сложно что-то менять»
Eurosport

13 мин. назад

Деньги не для всех на первом месте.

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объяснил, почему отказался от трансфера в «Челси» и другие клубы в январское трансферное окно.

«Начинать что-то новое, когда тебе уже 28 или 29 лет сложно. Новая культура, другой стиль жизни – это не для меня. Я предпочел остаться там, где мне хорошо. Если бы деньги были единственной ценностью, я бы уже давно сменил много клубов и значительно повысил зарплату. Я ценю комфорт семьи», – признался полузащитник в интервью Sport Voetbal Magazine.

«Вижу ли я себя в Риме и дальше? Безусловно», – добавил бельгиец.

  • Бельгиец выступает за «Рому» с лета 2014 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, оценивается в 45 миллионов евро.
  • В текущем сезоне на счету Наингголана 2 гола и 5 результативных передач в 21 матче Серии А.
  • Контракт Раджи с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2020/21.

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